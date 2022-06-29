Вашингтон, 29 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«В Польше мы собираемся создать постоянный штаб пятого корпуса армии США», — заявил он в ходе пресс-конференции в Мадриде.

По его словам, США и НАТО намерены укреплять свои силы «по всему восточному флангу».

Как сообщало ИА REGNUM, Байден во время поездки по странам Европы намерен объявить о продлении присутствия в Польше американских военных.

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