Иркутск, 29 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами по области грозы, в южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, на селеопасных станциях очень сильные дожди.

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При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

Также в регионе с 30 июня по 2 июля местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупреждали, что 30 июня в Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, сильные, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град.

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