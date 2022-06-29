Пенза, 29 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Музей-заповедник Тарханы в Пензенской области ожидает 2 июля прибытия гостей из других регионов страны для участия в 51-м Всероссийском Лермонтовском празднике. В региональном правительстве 29 июня прошло совещание на эту тему.

Иван Шилов ИА REGNUM Лермонтов

«Приезд гостей из федерального центра и других российских регионов в музей-заповедник Тарханы намечен на субботу, 2 июля. Приглашаю и всех пензенцев посетить мероприятия, которые будут проводиться в этот день в Лермонтово и на территории усадьбы, где вырос наш великий поэт», — сказал глава области, поручив проработать вопрос организованной доставки из Пензы, других городов, районов области и обратно всех желающих посетить праздник.

На мероприятии будут работать интерактивные площадки и выставки. Праздник в 11:00 (мск) начнется с возложения цветов на могилу поэта.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 июля в селе Неверкино Пензенской области откроют межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Акатуй».

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