Триполи, , 13:11 — REGNUM Десятки человек числятся пропавшими без вести после крушения судна с нелегальными мигрантами у берегов Ливии. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Мигранты

По данным журналистов, самодельное судно с мигрантами было обнаружено спасателями в ночь с 28 на 29 июня. В результате спасательной операции с тонущего корабля был спасён 71 человек.

Отмечается, что как минимум 22 человека всё ещё числятся пропавшими без вести. Многие из эвакуированных находятся в тяжелом состоянии из-за последствий переохлаждения, полученного из-за длительно пребывания в воде.