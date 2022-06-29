Донецк, 29 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Город Ясиноватая оказался под обстрелом украинских формирований. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ

В 12:30 нанесён удар из Авдеевки по Ясиноватой. Выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Ясиноватая и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.