Симферополь, 29 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Естественная убыль населения в республике Крым в январе–апреле 2022 года составила 5 787 человек, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Данные опубликованы министерством труда и социальной защиты региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Согласно аналитической информации, в январе–апреле 2022 года в Крыму родились 5 313 человек, скончались 11 100 жителей. Число родившихся по сравнению с тем же периодом 2022 года сократилось на 7,9%, число умерших — выросло на 3%.

«В результате естественная убыль населения увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 778 человек (на 15,5%) и составила 5787 человек», — говорится в сообщении.

За четыре месяца 2022 года Республику покинуло больше мигрантов, чем въехало — на 886 человек. Тогда как в 2021 году отмечался миграционный прирост — за четыре месяца он составил 3 751.

В результате общая численность населения Крыма за январь–апрель 2022 года сократилась на 6 673 человека. Для сравнения — за тот же период 2021 года эта сокращение составило 1 258 человек.

Добавим, что, по данным статистики, и в 2021 году демографическая ситуация оказалась сложной: за год численность населения сократилось на 5,2 тысячи человек. Причиной стала естественная убыль, которую не смог компенсировать даже миграционный прирост: умерли за год 17,5 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские власти сообщили о приросте численности населения региона за семь лет — на 43,5%. Правда, как отметили в региональном Минтруда, прирост обеспечили именно приезжие.