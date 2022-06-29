Лос-Анджелес, США, , 13:05 — REGNUM Американская актриса Вайнона Райдер призналась, что тяжело переживала расставание с актёром Джонни Деппом. Об этом 29 июня пишет Page Six.

Вайнона Райдер Karon Liu

Атристка сравнила себя в этот период с героиней фильма Прерванная жизнь — в нём Райдер сыграла девушку, попавшую в психиатрическую больницу после неудачной попытки суицида. Актриса также призналась, что после расставания с Деппом она «не заботилась о себе».

ИА REGNUM напоминает, что Вайнона Райдер и Джонни Депп начали встречаться в 1989 году, когда ей было 18 лет. Их отношения продлились четыре года.

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