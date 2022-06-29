Москва, , 13:05 — REGNUM Прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из ряда зарубежных стран на полях СМИД G20 на Бали. Об этом сегодня, 29 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, прорабатываются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с коллегами из ряда государств, в частности, Китая, Мексики, Бразилии, Южной Африки и др.

«Главе МИД РФ предстоит насыщенный график двусторонних встреч. Также состоятся консультации с руководством приглашенных международных организаций», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали 7–8 июля.

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