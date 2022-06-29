Москва, 29 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Прорабатываются контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из ряда зарубежных стран на полях саммита G20 на Бали. Об этом сегодня, 29 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По её словам, прорабатываются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с коллегами из ряда государств, в частности, Китая, Мексики, Бразилии, Южной Африки и др.

«Главе МИД РФ предстоит насыщенный график двусторонних встреч. Также состоятся консультации с руководством приглашенных международных организаций», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали 7–8 июля.

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