Каракас, , 13:02 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о приостановке учебной деятельности на территории страны в связи с предстоящим прохождением тропического циклона вдоль северного побережья страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро Официальное интернет-представительство президента России

На совещании, проведенном в президентском командном пункте с высшим политическим и военным командованием страны, глава государства сообщил, что метеорологическое явление коснется территории Венесуэлы с раннего утра 29 июня и пройдёт через восточный штат Сукре.

Мадуро сказал, что атмосферное явление также особенно сильно повлияет на штаты Ансоатеги, Нуэва Эспарта, Миранда, Арагуа, Ла Гуайра, Каракас, Карабобо, Фалькон и Сулия в течение следующих 48 часов.

Он также объявил об ограничении полетов, запрете передвижения и защите судов различных размеров, закрытии морских курортов и ограничении движения по дорогам.

Президент Венесуэлы приказал региональным и муниципальным властям в штатах, наиболее подверженных риску, создать убежища для защиты населения в районах, уязвимых для удара стихии.

Мадуро также призвал проинструктировать население об основных превентивных мерах, которые необходимо предпринять до, во время и после тропического шторма.