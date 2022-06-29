Стокгольм, 29 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Для обеспечения круглогодичного морского транспорта по всей Швеции необходима хорошо функционирующая ледокольная служба. На эти цели правительство выделит 881 млрд шведских крон ($86, 71 млрд). Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Швеции.

Стокгольм, Швеция

Согласно данным, в новом национальном плане развития транспортной инфраструктуры Швеции 881 млрд шведских крон ($86,71 млрд) будет выделено под строительство железных и автомобильных дорог, а также на обновление ледоколов, необходимых для развития морского грузопотока Швеции.

Отметим, что Швеция имеет пять ледоколов. Четыре ледокола Ale, Atle, Frej, и Ymer были построены в Финляндии в 1970-х годах, пятое судно Oden — собственного производства. Однако все они являются возрастными судами и требуют значительных средств на поддержание в надлежащем техническом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкое руководство 28 июня согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО.