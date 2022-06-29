Донецк, 29 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Ясиноватая и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 11:30 нанесён удар с позиций ВСУ в населённом пункте Калиново. По Новобахмутовке выпущено десть мин калибра 120 мм.

В 11:45 из Авдеевки обстреляна Ясиноватая, выпущено десять снарядов калибра 152 мм.