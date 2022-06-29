Белгород, , 13:07 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки госпитализированы 12 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 42 человека. Зарегистрирован один летальный исход.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в Белгородской области коронавирус выявлен у 131 779 жителей. Справились с заражением 129 164 человека, скончались от осложнений при инфекции 2 278 пациентов.

По данным регионального оперштаба, в ковид-стационарах находятся 108 белгородцев, лечатся амбулаторно 229 человек.