Париж, 29 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Во Франции за сутки выявили 147 248 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Франция вступила в седьмую волну COVID-19. Об этом свидетельствуют ежедневные данные об эпидемии: в службе общественного здравоохранения Франции выявили 147 248 носителей коронавируса, то есть на 54,6% больше, чем на предыдущей неделе.

В стране госпитализированы 15 496 пациентов с COVID-19, в том числе 898 человек находятся в реанимации.

За последние сутки от COVID-19 во Франции умерли 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Национальной компании французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду призвал пассажиров надевать маску на вокзалах и в поездах из-за эпидемии коронавируса, даже если это не является обязательным.

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