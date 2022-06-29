Ижевск, 29 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Ижевске приступили к демонтажу здания школы №61. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев в своем telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Сейчас рабочие снимают окна и двери, непосредственно снос здания начнется в первых числах июля.

На месте старого здания планируется строительство новой школы на 825 мест, ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Учащиеся школы №61 в этот период будут учиться в школах №45, 85 и 100.

Как сообщало ИА REGNUM, весной было признано аварийным здание школы №65 на улице Щедрина. Планируется, что снос здания школы начнется в 2023 году, а к концу 2024 года на место старого учреждения будет построена новая школа на 825 мест со спортивным ядром.

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