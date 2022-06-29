Гавана, 29 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Постоянный представитель Кубы в ООН Педро Луис Педросо призвал к проведению широкомасштабной и глубокой реформы Совета Безопасности, чтобы сделать его более прозрачным и демократичным. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

По его словам, необходимо срочно устранить практику исключения и обеспечить подлинное участие и демократизацию в процессах принятия решений.

Педросо уточнил, что реформа Совета Безопасности включает в себя расширение его состава в категории постоянных и непостоянных членов, что позволит исправить недопредставленность развивающихся стран, а также устранить право вето.

Он также подчеркнул, что орган, отвечающий за международную безопасность, должен выполнять свой мандат и прекратить узурпировать функции других органов ООН, включая Генеральную Ассамблею.