Бейрут, , 13:05 — REGNUM Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сформировал список кандидатов на посты министров в новом правительстве страны. Об этом 29 июня сообщает Lebanon 24.

Парламент Ливана

По данным журналистов, 29 июня Микати посетил президентский дворец в Бейруте и передал список исполняющему обязанности главы государства Мишелю Ауну.

Как заявил Микати, в ближайшее время список будет изучен канцелярией президента и, при необходимости, в него могут быть внесены поправки.

«Если будут предложены какие-либо поправки, это в первую очередь будет основано на его конституционном праве и полномочиях, данных ему в отношении формирования правительства, что делает его партнером в его формировании и неизбежно связано с его видением ситуации», — говорится в заявлении премьер-министра страны.