Кишинёв, 29 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон направил в генпрокуратуру республики запрос, в котором поставил под сомнение законность назначения расследовать его дело прокуроров Петра Ярмалюка и Дорина Компана. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Либо в прокуратуре серьёзный кадровый кризис, либо опытные, честные прокуроры слишком хорошо понимают, что происходит, и не хотят ввязываться в политическое дело, которое власть «шьёт» против меня», — написал Додон.

Он заявил, что Ярмалюк не имеет достаточного опыта в расследовании коррупционных дел, что противоречит установленным нормам в законодательстве. Также политик сомневается в непредвзятости Компана, который якобы помогал называемому «олигархом» бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, крупному бизнесмену Владимиру Плахотнюку преследовать его политических противников.

Додон пообещал, что обнародует ответ генпрокуратуры. Кроме того, он заявил, что будут ещё «интересные разоблачения» про сотрудников прокуратуры и реформу юстиции.

Напомним, в мае суд в Кишинёве постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине Додон в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении».