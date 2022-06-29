Москва, 29 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что антироссийские санкции наносят урон и экономикам Европейского союза, его руководители не откажутся от этой политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание бизнесмена Олега Дерипаски о том, что уже через полтора года санкции начнут мешать их инициаторам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции всегда наносят вред и их импортерам, и экспортерам, — сказал Остапкович. — Сейчас импортеры санкций — это мы, а экспортеры — страны Запада. И надо понимать, кому санкции наносят больший вред. Как показывает историческая практика, те страны, на которые накладывали санкции (Иран, Куба, Мьянма, Югославия) страдали сильнее, чем те государства, которые их накладывали. Они тоже теряли и в экономике, и в ВВП, но они накладывали только те санкции, которые можно компенсировать. Полтора года ждать необязательно — санкции уже сегодня бьют по тем странам, которые ввели их против нас. Но они посчитали потери. И, видимо, решили, что баланс будет позитивным».

Как полагает Остапкович, ЕС, скорее всего, потеряет около 2% ВВП из-за роста цен на углеводороды, удобрения и так далее.

«Они об этом прекрасно знают. И, вероятно, это не заставит их отказаться от санкций», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов назвал спекулятивными прогнозные заявления Дерипаски.