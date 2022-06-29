Орел, 29 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Житель Орловской области предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

25-летний мужчина обвиняется в том, что в ноябре 2021 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, вблизи одного из многоквартирных домов в Заводском районе Орла совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, незнакомой ему ранее, жительницы.

Мужчина свою вину в преступлении не признал. Однако следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в апреле 2022 года фигурант этого дела уже был осуждён — за применение насилия в отношении представителя власти он получил четыре с половиной года в колонии общего режима. Этот приговор ещё не вступил в законную силу.