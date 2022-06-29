Челябинск, 29 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело по факту схода железнодорожных вагонов с рельсов из-за столкновения поезда с бульдозером. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Его возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение крупного ущерба. Проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 6 июня. В результате аварии оказалось повреждено имущество ОАО «РЖД» на сумму более 1,5 млн рублей.