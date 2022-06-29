Минск, , 13:12 — REGNUM Делегация Самарской области побывала на ведущих производствах Белоруссии для обмена опытом, налаживания новых экономических и деловых связей. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в том числе представители Самарской области побывали и на АПК «Агрокомбинат Снов».

«На предприятии очень серьезные наработки, серьезная продуктивность, высокий уровень специалистов. Это интегрально выстроенное предприятие с циклом, который начинается от поля, от цеха производства кормов. Глубокая переработка дает максимальную маржинальную составляющую», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Абашина.

Отмечается, что на этом предприятии особое внимание уделяется мерам поддержки сотрудников, развитию социальной сферы, строительству социальной инфраструктуры на территории хозяйства. Этот подход отметили члены самарской делегации.

«Комбинат содержит всю свою социальную сферу. Не государство, а именно предприятие. Хотя руководитель мог сказать, что социальные вопросы — вопросы государственные, моя задача — производить продукцию. Тут продукция производится высочайшего качества, параллельно решаются важнейшие социальные вопросы», — подчеркнул Абашин.

По его слова, чиновники намерены еще раз посетить это предприятие.

«Нам есть чему поучиться, и это нормально. Если белорусские коллеги пошли чуть дальше, то есть реальная возможность перенять и в дальнейшем внедрить этот опыт в Самарской области. Нам самим надо стремиться к тому, чтобы полностью обеспечить жителей нашего региона местной продукцией. У нас есть позитивная динамика, есть ресурсы. Но конкуренция — это двигатель всего передового. У комбината тоже есть интерес по взаимодействию с Самарской областью. Эта интеграция даст положительный импульс и «Агрокомбинату Снов» и самарскому региону», — заявил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область расширяет научно-техническое сотрудничество с Белоруссией.

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