Донецк, 29 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 41 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 285 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, подствольный гранатомет и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Кировский и Петровский районы), н. п. Горловка), Доломитное, Гольмовский, Новобахмутовка, Зайцево южное, Пантелеймоновка, Озеряновка, Ясиноватая и Яковлевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в ДНР погибли в общей сложности 206 мирных жителей, включая 12 детей.