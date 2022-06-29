Донецк, 29 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике совершён обстрел населённых пунктов Пантелеймоновка и Новобахмутовка. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 10:20 зафиксирован удар с позиций ВСУ в посёлке Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 10:30 с позиций в населённом пункте Керамик обстреляна Новобахмутовка. Боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.