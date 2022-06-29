Талукан, Афганистан, 29 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Тела двух мужчин обнаружены в реке Талукан в провинции Тахар на севере Афганистана. Об этом сообщает 29 июня «Шафакна Афганистан».

ArmyAmber Афганистан

Пока не ясно, были ли тела брошены в воду после того, как мужчин убили, или они утонули во время купания.

Источники сообщают, что тела доставлены в морг больницы, личности погибших пока не установлены.

Между тем, ранее сообщалось об обнаружении нескольких тел в реке Панджшер. В последние дни количество загадочных убийств на севере страны возросло до беспрецедентного уровня.

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