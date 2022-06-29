Вашингтон, 29 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Известный актёр Крис Пратт присоединился к актёрскому составу картины «Электрический штат». Об этом сообщило издание TheWrap 29 июня.

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

Предстоящий фильм расскажет о глобальной техногенной катастрофе, произошедшей в конце 20-го века, а Пратт исполнит в нём роль одного из выживших. Режиссёрами ленты выступят Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»).

Ранее на главную роль в «Электрическом штате» утвердили Милли Бобби Браун. Съёмки картины запланированы на осень 2022 года.