Москва, 29 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Более половины жителей России (54%) трудятся на рабочем месте сверхурочно. Не жалуются на переработки 35%. Об этом свидетельствует опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Больше всего работают сверхурочно медицинские сестры и учителя — на 40% дольше, чем положено по трудовому договору. На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (сверхурочные достигают 34% от рабочего времени), на третьем — юристы (33%).

Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29% дольше, администраторы — на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

Опрос проведён 1 мая — 24 июня 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 523 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционно работают во время отпуска и принимают участие в делах компании 40% жителей России.

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