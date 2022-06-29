Донецк, 29 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая обстрелян украинскими войсками. Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 9:55 зафиксирована атака с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле Донецка получила ранение женщина.