Москва, 29 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Следственный комитет России завел уголовное дело против разведчика ВСУ, который застрелил мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщает 29 июня пресс-служба СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта войсковой части А-1035 (74-й отдельный разведывательный батальон) Вооруженных сил Украины Виталия Катранича. Он подозревается в совершении преступления… «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, украинский боевик в Мариуполе выстрелил несколько раз из автомата в мужчину, задержанного для проверки документов. От полученных ранений он скончался.