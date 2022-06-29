Пенза, 29 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. День чувашской культуры пройдет в селе Неверкино Пензенской области 2 июля. Мероприятия состоятся в рамках областного фестиваля национальных культур «Венок дружбы», сообщает пресс-служба минкультуры Пензенской области.

ИА REGNUM На Акатуй

Праздничную программу в 11:00 (мск) откроет межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Акатуй», в рамках которого представят выставку прикладного народного творчества, ​ чувашской кухни и национальных блюд, пройдут мастер-классы и соревнования по чувашской национальной борьбе «Керешу».

В 14:00 (мск) планируется концерт, в котором выступят чувашские артисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 21 мая в ульяновском парке культуры и отдыха «Винновская роща» отметили чувашский национальный праздник Акатуй и День дружбы народов.

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