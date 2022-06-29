Москва, , 12:43 — REGNUM Инфраструктура, доставшаяся России от Советского Союза, «еще держится», но ее изношенность сильно растет, что создает риски учащения техногенных катастроф. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«Запас прочности российской экономики зависит от силы давления извне, — сказал Комолов. — Пока инфраструктура, доставшаяся РФ от советской экономики, еще держится. Мы живем в домах, построенных в Советском Союзе, и пользуемся трубопроводами, проложенными в то же время. Но износ сильно растет. И я думаю, что в ближайшие годы нужно внимательно следить за показателями износа основных фондов. По моим прогнозам, он сильно вырастет. Если, конечно, не будет каких-то манипуляций с методологией учета. И если скорость деградации и устаревания фондов увеличится, то будет падать производительность труда, учащаться техногенные катастрофы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов критически оценил ход диверсификации российской экономики.

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