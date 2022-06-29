Москва, 29 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В 2022 году в России сформировалось новое правозащитное направление, связанное со специальной военной операцией на Украине. Об этом 29 июня заявил заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пленарном заседании в Госдуме.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«В этом году текущие геополитические реалии обусловили формирование новых правозащитных направлений: помощь эвакуированным и обращение граждан в связи со специальной военной операцией. Плотно работали с Министерством обороны, МЧС, МИД, взаимодействовали с украинской стороной, с Международным комитетом Красного креста. Как результат, удалось помочь возвратить из плена многих военнослужащих, родственники которых к нам обращались», — заявила Москалькова.

«Хочу сказать особые слова благодарности Министерству обороны, которое работает сегодня 24/7 на спасение людей», — указала она.

Омбудсмен отметила, что в течение этого времени были возвращены на родину гражданские лица, которые незаконно удерживались: среди них 45 дальнобойщиков, 36 моряков-членов экипажей четырёх кораблей, сотрудники Росатома.

Также была оказана правозащитная поддержка сотням эвакуированным, уполномоченный и работники его аппарата посетили более 90 пунктов временного размещения в 27 регионах.