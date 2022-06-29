Пермь, , 12:39 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 28 июня, в ковидные центры поступили восемь пациентов. Это на два случая меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Прикамье выявили 371 362 носителя коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 40 случаев заражения. Новые факты отмечены в четырёх муниципальных образованиях: в Перми, Карагайском, Уинском и Пермском городских и муниципальных округах.

Выздоровели 362 222 пермяка. По причине COVID-19 скончались 8 838 человек. За последние сутки нет ни одного летального исхода.