Магас, 29 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ингушетии совершена странная кража — похищен баннер, установленный к 30-летнему юбилею республики. По горячим следам похититель установлен. Им оказался один из жителей села Средние Ачалуки, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Неустановленное лицо похитило рекламный баннер размером четыре на четыре метра с надписью «30 лет Республике Ингушетия», установленный администрацией данного муниципалитета. Стоимость баннера составляет 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

После доставления подозреваемого в отдел полиции он признался в краже. Баннер найден и изъят. С какой целью было совершено хищение, пока неизвестно, но похителю грозит уголовное дело.