Москва, 29 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает провести слушания по вопросу запуска программы реновации в Санкт-Петербурге. Эта программа еще до своего запуска уже вызвала беспокойство жителей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с предложением о слушаниях Миронов официально обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и председателю Законодательного собрания Санкт- Петербурга Александру Бельскому.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Считаю, что участие в этом мероприятии обязательно должны принять представители общественности города», — подчеркнул Миронов.

Напомним, 23 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Согласно документу, под реновацию попадут панельные дома 1957–1970 годов постройки («хрущёвки»). Во втором чтении, 29 июня, были отклонены поправки, которые гарантировали бы переселение жителей в рамках того же муниципалитета, где они проживают, или того же административного района Петербурга.

«Этот документ содержит ряд критических недостатков. В законопроекте отсутствуют гарантии предоставления собственникам расселяемого дома равнозначного и равноценного жилья в границах района, где находилось их имущество. Кроме того, гражданам предоставляется лишь 60 дней для принятия решения о включении их дома в программу реновации, что очень мало», — обратил внимание Сергей Миронов.

Он также критически отозвался о том, что документом предлагается лишь один критерий включения домов в программу — год постройки, при этом не учитываются такие критерии, как физический износ дома, отсутствие воды, тепла и газа. «Эти недостатки могут затронуть более миллиона жителей города», — указал депутат Госдумы. Он считает, что эти недостатки таят в себе угрозу для социального напряжения и нарушения прав граждан.

«Совершенно очевидно, что подобные изменения законодательства могут быть приняты только после согласования предполагаемых к принятию процедур с жителями города, представителями общественности и гражданского общества», — отметил председатель фракции СРЗП в Госдуме.

Сергей Миронов добавил, что фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме, как и фракция партии в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, уверены, что власть должна дать гарантии гражданам и четко регламентировать вопросы их переселения в процессе реновации.

«Мы убеждены, что соблюсти указанные принципы возможно исключительно путем диалога власти и общества, реализуемого в форме общественных обсуждений», — резюмировал Сергей Миронов.