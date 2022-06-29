Москва, 29 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с итальянской «Салернитаной» о переходе норвежского полузащитника Эмиля Бохинена. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба клуба.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Напомним, в феврале 2021 года Бохинен перешёл в ЦСКА из норвежского «Стабека». В январе 2022-го он ушёл в аренду в «Салернитану» на полгода.

В арендном соглашении была прописана опция автоматического выкупа трансфера за €3,5 млн в случае, если «Салернитана» останется в Серии А.

«Салернитана» по итогам сезона 2021/22 заняла 17-е место в чемпионате Италии и сохранила место в Серии А. Теперь итальянский клуб активировал возможность выкупа Бохинена.