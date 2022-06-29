Томск, 29 июня 2022, 12:35 — REGNUM В Томске обсуждают возможное повышение стоимости проживания в вузовских общежитиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом, это вызвало переполох среди студентов.

Главный корпус Томского государственного университета
Главный корпус Томского государственного университета
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По словам замгубернатора Томской области Людмилы Огородовой, они обсудили вопрос повышения платы с представителями вузов. По словам последних, размер платы зависит в том числе от изменений тарифов на коммунальные услуги.

«Методика расчета оплаты у каждого вуза своя, как и периодичность изменения стоимости. Но она всегда соотносима с финансовыми возможностями студентов, учитывает все социальные факторы, а также уровень бытового комфорта помещения, который предлагает вуз», — отметила чиновник.

Она пообещала накануне начала нового учебного года тщательно проанализировать стоимость проживания в каждом томском общежитии.