Донецк, , 12:35 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 206 мирных жителей, включая 12 детей. Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 10:30 29.06.22 за 133 дня эскалации погибли 206 мирных жителей, в том числе 12 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 962 мирных жителя, включая 72 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что органы власти всех уровней делают всё возможное для того, чтобы беженцы чувствовали себя комфортно в России.