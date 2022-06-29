Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Представителям руководства Грузии и Украины не стоит делать обвинительные заявления в адрес друг друга в публичной плоскости. Об этом заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

Глава дипмиссии прокомментировала перепалку главы фракции «Слуга народа» украинской Верховной рады Давида Арахамии с грузинскими политиками. Он обвиняет Тбилиси в оказании помощи Москве в обходе антироссийских санкций. В грузинском правительстве его обвинили в распространении ложной информации и указали, что обвинения бездоказательны.

«Это действительно серьёзные обвинения, и, как я уже говорила, такие дискуссии должны происходить, на мой взгляд, между правительствами, а не через СМИ», — сказала Дегнан.

Американский посол призвала руководство стран не вступать в противодействие друг с другом, а объединиться против России. По её мнению, споры Киева и Тбилиси «на руку» Москве.

Напомним, Арахамия неоднократно публично обвинял власти Грузии в содействии российским предпринимателям в обходе санкций. Доказательства он не предоставлял, но призывал Вашингтон принять меры.

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