Москва, , 13:38 — REGNUM Известный шоумен Вадим Галыгин будет вести аналог телешоу «Голос». Об этом сообщило издание «Экспресс-газета» 29 июня.

Вадим Галыгин Кадр из интервью

Так, артист будет выполнять роль постоянного ведущего новой программы под названием «Фантастика». Первые выпуски передачи должны появиться в телеэфире в сентябре 2022 года.

Напомним, с конца 2021 года в Сети активно обсуждают возможное закрытие телешоу «Голос». Теперь стало известно о новой передаче «Фантастика», которая должна стать аналогом популярной музыкальной программы.

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