Москва, 29 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Известный шоумен Вадим Галыгин будет вести аналог телешоу «Голос». Об этом сообщило издание «Экспресс-газета» 29 июня.

Кадр из интервью Вадим Галыгин

Так, артист будет выполнять роль постоянного ведущего новой программы под названием «Фантастика». Первые выпуски передачи должны появиться в телеэфире в сентябре 2022 года.

Напомним, с конца 2021 года в Сети активно обсуждают возможное закрытие телешоу «Голос». Теперь стало известно о новой передаче «Фантастика», которая должна стать аналогом популярной музыкальной программы.