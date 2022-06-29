Симферополь, 29 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Глава Республики Крым объяснил происхождение громкого хлопка, который 29 июня услышали жители сразу нескольких населённых пунктов региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера. Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии угрозы сухопутной части Крыма и Крымскому мосту — вся территория полуострова закрыты средствами противовоздушной обороны.