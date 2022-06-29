Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 28 июня, в больницы поступили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Это больше предыдущего суточного показателя госпитализаций в два раза, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечение получают 57 человек. Состояние 17 пациентов медики оценивают как тяжёлое. Пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 36 — находятся на кислородной поддержке.

С начала пандемии в регионе выявили 217 322 заражения коронавирусом, в том числе 25 случаев — 28 июня. Оправились от болезни в общей сложности 212 328 человек. Жертвами COVID-19 стали 4026 оренбуржцев. За минувшие сутки зафиксирован один летальный исход.