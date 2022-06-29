Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В рамках переселения жителей многоквартирных домов по программе реновации в Петербурге горожанам будут предлагать для переезда жильё лишь в рамках одного поселения, которым в целом является город Санкт-Петербург. Депутаты Законодательного собрания 29 июня рассмотрели поправки в законопроект о комплексном развитии территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

На рассмотрение в парламент представили более пяти поправок, которые предлагают переселять людей по реновации в рамках административных районов или даже тех территорий, где проживал гражданин, чей жилой дом подпал под реновацию.

«Реновация — это не депортация», — подчеркнула депутат от фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правду», вице-спикер Марина Шишкина.

Однако все подобные предложения представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко не поддержал, и парламентское большинство в лице «Единой России» их отклонило.

Таким образом, собственники квартир в панельных жилых домах 1957–1970 годов постройки («хрущёвки») смогут получить новое жильё лишь в рамках города Санкт-Петербург, а не своего района. Напомним, что ранее Сухенко отметил, что возможность остаться в своём районе всё же есть, если купить квартиру на деньги в рамках компенсации жильцам расселяемых домов.