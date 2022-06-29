Джакарта, 29 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в центральной части Малуку в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 28 июня в 22:16 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море в 17 км от Молуккских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался рано утром 29 июня.