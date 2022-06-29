Сеул, 29 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Южная Корея и Китай должны развивать отношения, уважая друг друга и соблюдая взаимные интересы. Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, выступая 28 июня на официальном ужине с участием журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Таким образом глава правительства Южной Кореи прокомментировал позицию Китая по поводу участия южнокорейского лидера в саммите НАТО.

«Если это необходимо для нашей безопасности, мы должны участвовать, — сказал представитель правительства. — Со стороны Китая было бы невежливо говорить, делай это или не делай. Это не соответствует взаимному уважению».

Премьер-министр также выразил согласие с высказыванием координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби от 24 июня. Кирби заявил, что Китай не обладает правом вето по поводу участия Южной Кореи в каких-либо мероприятиях.

«Если Китай недоволен и говорит, что предпримет экономически нежелательные действия, когда мы стремимся следовать ценностям, которые уважает мир, следует сказать, что это неправильно», — добавил Хан Док Су.