Москва, 29 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Уже 70 иностранных банков из 12 стран присоединились к российскому аналогу платёжной системы SWIFT. Об этом сегодня, 29 июня, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

По её словам, многие зарубежные партнёры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT.

«Из-за опасений представителей иностранных банков ЦБ РФ не раскрывает их список», — уточнила Набиуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России уже действует собственная система, аналогичная SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

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