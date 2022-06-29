Москва, 29 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В 2021 и 2022 годах число обращений по поводу нарушения прав человека достигло рекордных значений в России. Об этом 29 июня заявил заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пленарном заседании в Госдуме.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Запущены интернет-приёмные, широко использовалось проведение личных приёмов и основных мероприятий по видеоконференцсвязи… позволило организовать эту работу на принципиально высоком уровне», — заявила Москалькова.

«Данные меры во многом обусловили увеличение обращений в наш адрес. В 2021 году поступило рекордное количество обращений — почти что 60 тыс. Причём 2 тыс. из них — это коллективные жалобы трудовых коллективов, людей, которым не давали жильё или не выселяли из аварийного дома, и так далее», — продолжила омбудсмен.

Рост интенсивности обращений продолжился и в 2022 году, указала она.

«32 тыс. уже поступило на сегодняшний день. При этом 4 тыс. из них — это от граждан, которые нуждались в помощи в связи с эвакуацией из ДНР, ЛНР и Украины, а также от граждан, которые незаконно обоснованно удерживались на Украине после начала специальной военной операции», — сообщила Москалькова.