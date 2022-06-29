Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 30 пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 133 999 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Выявлено за сутки шесть новых случаев инфицирования, трое заболевших госпитализированы в ковидные стационары.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом к 29 июня достигло 137 227. Скончались от COVID-19 в Бурятии 3035 пациентов.