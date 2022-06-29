Иркутск, , 12:26 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 29 июня известило о ликвидации последних очагов на свалке отходов лесопиления в посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района. Общая площадь составила 1800 квадратных метров. К тушению привлекалась пожарная техника, инженерная техника администрации муниципального образования и предпринимателей.

Территория незаконной лесопилки на Байкале была захламлена Сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры baikalproc.ru

Сложность работ заключалась в глубине залегания отходов и большой площади пожара. Ежедневно горящую территорию перекапывали и засыпали грунтом, для проливки очагов круглосуточно подавалась вода. Была проведена опашка всей территории и отсыпаны подъездные пути для техники, — пояснили спасатели.

Координация всех работ на месте пожара находилась на контроле Главного управления.

Государственные инспекторы провели проверку, были выявлены грубые нарушения, причиной возгорания стал поджог. К административной ответственности привлечено должностное и юридическое лицо.

Прокуратурой района вынесено представление об устранении выявленных нарушений требований федерального законодательства о пожарной безопасности в адрес главы.

Как сообщало ИА REGNUM, должностные лица администрации Зиминского городского муниципального образования не осуществляли контроль за использованием земельного участка, расположенного на ул. Заозерная в районе железнодорожного моста, в связи с чем допустили несанкционированное размещение иными лицами отходов производства и потребления, в частности бытовых отходов и отходов деревопереработки.

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